Jasper Fredberg défend la stratégie d’Anderlecht : "Nous marchons dans la bonne direction"

La situation sportive d’Anderlecht est compliquée, le mercato a été animé. Le directeur sportif Jasper Fredberg a accordé un entretien à la VRT où il a évoqué tous les dossiers chauds.

Le directeur sportif a d’abord évoqué le mercato hivernal : "Quand vous allez sur le marché des transferts, vous avez un plan. Je pense qu’on a réussi sur certains points mais il y en a d’autres où on n’a pas réussi à le faire à cause de différentes circonstances. On a expliqué qu’il était très important de créer un environnement et de regarder l’équipe pour, peut-être, en faire ressortir quelque chose qui pourrait être notre meilleur transfert. Sur ce point, on a réussi et c’était notre objectif principal sur ce mercato."

Le dernier jour du mercato a surtout été marqué par deux transferts importants. Le premier est l’arrivée d’Islam Slimani comme nouvel attaquant. "C’était important d’amener un attaquant qui aurait du respect pour ceux que l’on a et qui correspondait au profil que nous cherchions, un profil qui nous manquait peut-être. Je pense que Slimani répond à cela. Il a de l’expérience, c’est un buteur avec un physique important. C’est peut-être quelque chose qui nous manquait. Raman et Stroeykens étaient deux types d’attaquants différents. Avec Slimani, cela nous offre une bonne variété. Au vu de l’âge moyen de l’équipe, avoir un joueur d’expérience comme lui est également une bonne chose.", a expliqué le Danois, qui regrette tout de même qu’un latéral gauche, Harry Toffolo en l’occurrence, ne soit pas arrivé : "C’est un problème selon moi, il avait le profil parfait pour combler un manque qu’on avait. J’étais très embêté que cela ne se fasse pas."

Globalement, Fredberg est assez content du travail effectué cet hiver alors que la stratégie est déjà pensée à plus long terme : "On a fait quelques bons transferts comme celui de Dreyer au début du mercato car nous savions qu’il était le profil que nous voulions. Ce n’est pas difficile d’utiliser beaucoup d’argent. Je ne suis pas le genre de dirigeant qui réagit à différentes choses avec une vision agressive. Si on n’a pas la bonne solution, faire un transfert peut nous faire encore plus mal. Ce ne serait pas la bonne manière de faire. Nous ne sommes pas là à acheter X ou Y car on voit que cela ne marche pas, on le voit. Nous voulons être dans une position cet été où on pourra être plus agressifs et avec les transferts qu’on a réalisés, on se met dans cette position. C’est le plus important. J’ai de grandes attentes concernant le mercato estival. Je n’ai pas de boule de cristal mais nous serons à une meilleure position demain que nous le sommes aujourd’hui. J’espère qu’on pourra performer de bien meilleure façon l’année prochaine."