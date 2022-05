Jason Tesson remporte la 2e étape des 4 jours de Dunkerque au sprint devant le Belge Gerben Thijssen

24 heures après la victoire (rocambolesque) d'Arvid de Kleijn, c'est Jason Tesson (St. Michel-Auber93) qui s'est montré le plus costaud pour remporter le 2e opus des 4 jours de Dunkerque entre Béthune et Maubeuge ce mercredi. Le Français s'est imposé au terme d'un final tortueux promis aux sprinteurs, devançant d'une courte tête Gerben Thijssen et Thomas Boudat. Il en profite pour faire coup double et déloger le Néerlandais du maillot rose de leader. Thijssen est 3e du général, à 13 secondes. Autre Belge dans le Top 10, Alex Colman, 10e à 16 secondes.

Notons qu'en début d'étape, Samuel Thomas et Benjamin Watson avait longtemps fait de la résistance en tête de course, avant d'être finalement repris par un impitoyable peloton à 4 kilomètres de l'arrivée. Indécis et mené à un train infernal, l'emballage final a donc finalement souri à Tesson, qui aura su résister à une attaque très (trop?) lointaine d'Hugo Hofstetter.

Du côté des formations belges, la formation Lotto-Soudal, en manque criant de points UCI, a essayé d'animer la course, Brent Van Moer et Philippe Gilbert tentant leur chance successivement à quelques kilomètres de l'arrivée, sans succès.