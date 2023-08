Jason Statham, de mannequin à acteur de films d’action

Ce qu’on sait moins sur l’acteur, c’est qu’il a très tôt été repéré pour ses atouts physiques et est devenu mannequin pour plusieurs marques célèbres, comme Levi’s ou Tommy Hilfiger, durant le printemps 1996. Il a alors 30 ans et est au top de sa forme.

Et c’est aussi le mannequinat qui va lui apporter son premier rôle : lorsque le créateur de mode Tommy Hilfiger a décidé d’investir dans la production du film Arnaques, Crimes et Botanique (dirigé par Guy Richie), il s’est soudainement souvenu de son mannequin portant le nom de Statham et l’a alors recommandé au réalisateur, qui en a depuis lors fait un de ses acteurs fétiches. Aujourd’hui encore, il est souvent dit de la carrière de l’acteur qu’il la doit à Guy Richie. Avec lui, il tournera dans Snatch et dans Revolver, notamment.

Mais le vrai boom de sa carrière, il le doit à Luc Besson, qui lui offre un rôle dans Le transporteur, un film qui deviendra franchise à succès. Le rôle de Franck Martin lui ouvre les portes de la célébrité. Il rejoindra d’autres franchises de renom, comme Fast and Furious, où il joue dans les 5 derniers volets.