Jason Segel et Harrison Ford réunis dans une série qui s'annonce drôle et touchante

"Shrinking" est une nouvelle série créée par Jason Segel. Celui qui jouait le déjanté Marshall Eriksen dans "How I Met Your Mother" n’en est pas à son coup d’essai : il avait déjà créé en 2020 la très belle série "Dispatches From Elsewhere" dont le héros est amoureux d’une femme trans. Cette fois c’est à Harrison Ford qu’il donnera la réplique.

La bande-annonce dévoilée ce 18 janvier laisse présager du meilleur. Shrinking suit un psy en deuil (joué par Jason Segel) qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses patients tout ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à faire des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne.

Harrison Ford y incarne un psy qui va devenir son mentor et est atteint de la maladie de Parkinson.

Si le registre est bien celui de la comédie, le drame et l’émotion ne sont jamais loin puisque la série traite du deuil.

A côté de Jason Segel, les coproducteurs exécutifs de la série sont Bill Lawrence et Brett Goldstein, respectivement co-créateur et scénariste de "Ted Lasso".

Après avoir joué dans des séries télé principalement dans les années 60 et 70, Harrison Ford revient donc sur petit écran. Dans une interview pour TV Insider Bill Lawrence explique qu’il craignait que l’acteur refuse le rôle mais qu’il avait au contraire été très emballé par le scénario. En revanche, révélation surprenante, Harrison Ford n’avait aucune idée de qui était Jason Segel !

Les premiers épisodes de "Shrinking" seront disponibles le 27 janvier en streaming.