Jason Newsted (ex-Metallica) a été approché pour une tournée en hommage à Eddie Van Halen

Jason Newsted a révélé qu’il avait été approché il y a six mois par le batteur Alex Van Halen à propos d’une éventuelle tournée hommage à Van Halen qui aurait également mis en vedette le guitariste Joe Satriani.

L’ancien membre de Metallica a partagé l’info dans une longue interview avec le Palm Beach Post. Le bassiste a dit qu’il était d’accord pour se rendre en Californie pour une jam session, mais a émis des doutes quant à rejoindre une tournée en hommage à Eddie Van Halen.

"Comment pourriez-vous le faire ? […] Il n’y a personne qui peut faire mieux, alors comment allez-vous lui faire honneur ? Et puis tout s’est essoufflé" déclare le bassiste, en ajoutant qu’il ne voulait pas que ce soit perçu comme une ponction d’argent pour les fans.

Depuis le décès d’Eddie Van Halen, une éventuelle tournée ou un spectacle en son hommage a été une source fréquente de rumeurs. Wolfgang Van Halen a déclaré qu’un concert commémoratif devrait certainement avoir lieu mais qu’il ne figurait pas dans les plans immédiats en raison de contraintes logistiques.

Plus loin dans l’interview, Jason Newsted a ajouté qu’il répondrait directement à l’appel de Metallica si jamais on lui offrait son ancien emploi : "Je ne saurais pas être plus dévoué à ce groupe" a-t-il conclu.