Jason Momoa prend la pause à l'intérieur d'un monument sacré de Rome

Lors de ce court séjour, Jason Momoa en a d’ailleurs profité pour faire un peu de tourisme et visiter la célèbre Chapelle Sixtine. Lors de cette visite, l’acteur d’Aquaman a pris plusieurs photos qu’il a postées sur son Instagram. Or il faut rappeler qu’il y est strictement interdit de prendre des photos. Sur Instagram, plusieurs fans et internautes n’ont pas hésité à le lui rappeler et lui ont fait part de leur mécontentement : " Nous ne pouvons pas prendre de photos mais bien sûr, les célébrités, eux, peuvent …Je n’ai rien contre Jason Momoa (je l’adore) mais ça n’est pas juste… " ou encore " C’est prohibé…J’y étais en février et on ne pouvait pas prendre de photo à l’intérieur de la Chapelle Sixtine… Mais être célèbre, c’est ce que c’est. Même les gardiens sont sur la photo. C’est tellement injuste. Il semble que les gens ordinaires comme nous ne sont rien. " " C’est tellement injuste ".

À la suite de tous ces commentaires, Jason Momoa s’est expliqué. L’acteur a fait une généreuse donation qui lui a permis d’obtenir une visite privée du monument, avec ses amis et certains membres de l’équipe du film. " Je suis venu ici quand j'avais 19-20 ans pour découvrir la Chapelle Sixtine. J'ai toujours voulu le faire et maintenant que je peux, j'ai fait une généreuse donation pour pouvoir amener mes amis et mon équipe car nous n'avions que quelques jours de congé pour découvrir cet endroit", explique-t-il. "Désolé si je vous ai offensés. "

Il explique aussi : " J'ai rencontré des gens qui voulaient prendre des photos avec moi, ce qui est étrange lorsqu'on fait un voyage au Vatican avec toute cette splendeur. Mais ces personnes ont voulu poser avec moi, ce que je ne comprends pas, mais peu importe, je l'ai fait. J'étais très respectueux et j'ai demandé la permission. "