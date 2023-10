Jason Momoa habillé en Johnny Depp face à Amber Heard, Elon Musk à la rescousse : tournage très mouvementé pour Aquaman 2

Durant le procès pour diffamation qui a opposé Amber Heard à Johnny Depp en 2020, de nombreux internautes ont signé une pétition réclamant le retrait d’Amber Heard du casting d’Aquaman 2. Elle avait récolté plus de 4,5 millions de signatures. Malgré les pressions, l’actrice apparaît bien dans quelques scènes du film. Et ce, même si l’équipe songeait à la faire remplacer dans le rôle de Mera pour "absence d’alchimie entre les deux acteurs".

On pensait donc que, puisqu’elle est toujours présente, tout était clair entre Amber Heard, James Wan et Jason Momoa. Mais selon Variety, ce serait loin d’être le cas. Selon le magazine américain, des documents datant du procès ont resurgi après la diffusion de la bande-annonce d’Aquaman et le Royaume Perdu. À l’époque, les fans de Johnny Depp avaient payé des milliers de dollars pour pouvoir lire le compte rendu de la psychologue de l’actrice. Et surprise : les notes faisaient mention d’un "environnement hostile et toxique" sur le tournage d’un long-métrage. Si Amber Heard n’a pas réagi à la diffusion de ces notes, une source proche de l’actrice a affirmé qu’elles faisaient bien référence à Aquaman 2 et qu’elles dataient du 27 décembre 2021.

On peut y lire que Jason Momoa se serait habillé comme Johnny Depp et serait venu plusieurs fois en étant ivre. Il aurait exprimé son souhait que sa co-star quitte le film. "Jason a dit qu’il voulait me virer. Habillé comme Johnny. Il avait plein de bagues aussi", aurait dit Amber Heard à sa thérapeute.

Jason Momoa n’a pas réagi aux accusations mais un porte-parole de DC a nié les faits, affirmant que la star d’Aquaman s’était toujours comportée de manière professionnelle. Une personne qui était présente sur le lieu du tournage dit qu’elle a toujours eu l’impression que lui et Amber Heard s’entendaient bien et plaisantaient ensemble. "Jason travaille comme un fou, il aime boire une bière de temps en temps comme tout le monde mais il n’arrive pas en étant ivre sur le plateau", explique cette source au magazine.

Toujours selon les notes de la thérapeute, James Wan, réalisateur du film, se serait lui aussi montré hostile envers l’actrice. Il s’en serait pris à elle et à la "mauvaise publicité" qu’elle a créée avec son procès : "Il a levé sa voix sur moi et m’a dit : "Je ne peux plus rien poster sur Aquaman" et m'a fait savoir que c’était ma faute. J’ai dit que j’étais désolée", aurait-elle dit.

À nouveau, un des porte-paroles de DC a défendu le réalisateur face aux accusations. "James est réputé pour traiter les membres de son équipe avec le plus grand respect et pour mettre en place une ambiance positive et collaborative sur le plateau. Les films Aquaman n’y font pas exception", a-t-il déclaré.

Mais si James Wan était aussi contre Amber Heard, alors pourquoi n’a-t-elle pas été remplacée ? Une source affirme que son petit-ami de l’époque, qui était nul autre qu’Elon Musk, aurait envoyé une lettre à Warner Bros. en les menaçant de "brûler la maison" si elle n’était pas reprise dans le sequel. L’entreprise aurait accepté, ce qui explique pourquoi elle a été gardée.