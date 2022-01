Jason Lytle (Grandaddy) et son nouveau projet collaboratif

Le 24 avril 2022, le groupe américain Grandaddy sera présent en Belgique sous une formule assez particulière : réinterpréter un ancien album avec un orchestre classique.

Ce grand retour sur la scène musicale s’accompagne d’un projet collaboratif de Jason Lytle, le leader du groupe. En collaboration avec deux autres artistes, Jason Lytle vient de sortir un nouveau morceau sur un tout petit label américain. Le titre "Drop that Hero" n’est donc pas accessible sur les plateformes de streaming. A l’image du travail accompli par Jason Lytle depuis ses débuts, le morceau est très beau et trouve son inspiration dans des groupes tels que The Beatles, The Beach Boys ou encore Electric Light Orchestra.

Le groupe Grandaddy existe depuis trente ans et est originaire de Modesto, en Californie. Le premier album du groupe, en 1997, a été une révélation et a valu à ses membres une tournée en Europe. Plus tard, le groupe se séparera notamment car Jason Lytle ressentait le besoin de faire d’autres expériences. Cette séparation se faisait d’ailleurs pressentir dans l’album "Sunday" et plus particulièrement dans le titre "Now it’s on". En 2017, le groupe s’est retrouvé pour créer leur dernier album en date.