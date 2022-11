Jason Denayer rejoint les Diables au Koweït en tant que back-up : du souci dans la défense ?

Jason Denayer, absent de la liste des 26 de Roberto Martinez, a rejoint les Diables Rouges au Koweït. Le défenseur central, qui évolue aujourd’hui aux Emirats Arabes Unis, intègre le groupe des Diables en tant que back-up. Il faisait partie des joueurs belges invités à rester en stand-by en cas de blessure. Est-ce un 'cadeau' fait à Denayer, en proie à un manque de rythme criant et qui vit dans la région, ou une mesure de précaution pour éventuellement remplacer un autre défenseur ? On sait notamment que Jan Vertonghen a connu quelques pépins physiques récemment et n’a pas participé aux dernières rencontres d’Anderlecht.

Jason Denayer peut encore intégrer le groupe d'ici le 22 novembre, veille du premier match des Belges dans la compétition.