Jason Becker, ami de Van Halen, vend une des guitares ayant appartenu au musicien pour payer ses soins médicaux

Le 31 août 1996, Eddie Van Halen rendit visite à son collègue guitariste Jason Becker chez lui, en Californie. Becker, l’un des anciens guitaristes les plus connus de Shrapnel Records, sans doute plus célèbre pour avoir joué aux côtés de l’ancien leader de Van Halen, David Lee Roth, au début des années 90, avait été diagnostiqué avec la maladie de Charcot en 1989. Van Halen voulait montrer son amour et son soutien au guitariste, et tourner une vidéo promotionnelle de sensibilisation à la maladie.

Deux mois après le décès de Van Halen en 2020, la famille de Becker a mis en ligne une vidéo de la rencontre, montrant le guitar hero offrant à Becker l’une de ses nouvelles guitares signature "Wolfgang", nommée d’après son fils de cinq ans à l’époque. La légende sous le clip téléchargé sur YouTube indique que la vidéo "montre un côté d’Eddie Van Halen qui va bien au-delà de sa brillante musicalité : une personnalité douce, attentionnée et généreuse, dépourvue des pièges de la célébrité ou de la célébrité du rock".

Aujourd’hui, Jason Becker met en vente sa guitare Wolfgang n° 69 afin de collecter des fonds pour financer ses soins médicaux, qui coûtent plus de 100.000 dollars par an.

La vente de la guitare est organisée par le YouTubeur Benny "The Neurotic Guitarist" Goodman, un ami proche de Becker, qui souhaite obtenir le prix le plus élevé possible pour la guitare sans avoir à payer de frais à une maison de vente aux enchères professionnelle. Goodman a mis en ligne sa propre vidéo le 22 juillet, date du 54e anniversaire de Jason Becker, et il aimerait que les acheteurs réellement intéressés le contactent directement.

Voici les détails en images :