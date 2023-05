Jasmin White, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2023 Chant

Jasmin White, contralto, est née aux Etats-Unis en 1993.

Son parcours académique comprend un diplôme de la Juillard School, un master du Cincinnati College-Conservatory of Music, et un bachelor de l’ University of Southern California.

Pendant ses études, Jasmin White a fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York, comme soliste et dans les chœurs de la reprise de "Porgy & Bess" en 2019, reprise récompensée aux Grammys.

Elle a récemment intégré l’Opernstudio du Volksoper à Vienne, pour lequel elle chante cette saison dans des productions de Die Zauberflöte, Orfeus in der Underwelt et Der fliegende Holländer. Jasmin White s’est aussi produite comme soliste avec le Los Angeles Philharmonic et le Juilliard 415 Ensemble et a collaboré avec des chefs tels que Yannick Nézet-Séguin, William Christie, David Robertson et Lidiya Yankovskaya.

Jasmin White se présentera en finale du Concours Reine Elisabeth le jeudi 1er juin, et elle interprétera :

RICHARD WAGNER Weiche, Wotan ! Weiche ! (Das Rheingold)

GIOACHINO ROSSINI Eccomi alfine - Ah, quel giorno (Semiramide)

GUSTAV MAHLER Urlicht (Des Knaben Wunderhorn)