Jasmin White : "Avant le Concours Reine Elisabeth, j'ai dû mettre un chronomètre pour ne jouer à Zelda qu'une seule heure par jour"

"Juste une petite heure et puis, je prépare mon concours" ! Nous avons tous déjà vécu cette sensation de devoir nous freiner dans le visionnage d'une série ou d'un match de tennis de Roland-Garros car, malheureusement, il faut bien étudier pour nos examens... C'est exactement ce qu'a vécu la contralto américaine Jasmin White, fan du jeu vidéo Zelda, et qui a dû user d'une grande force mentale pour se concentrer sur la préparation du Concours, plutôt que sur sa console de jeux !

Jasmin White, contralto américaine, a d'ors et déjà marqué cette édition 2023 par sa présence scénique, sa voix chaude et sa personnalité fascinante. Faisant partie des favoris de Camille De Rijck, Jasmin White sera la première finaliste à présenter son programme à Bozar, ce jeudi 1er juin.

Et lorsqu'elle n'est pas en train de chanter, Jasmin White aime se retrouver sur son fauteuil, face à sa console de jeux. Et oui, la contralto américaine aime jouer aux jeux vidéo et elle est une grande fan de la série de jeux Zelda. Alors, lorsqu'à quelques semaines du début du Concours Reine Elisabeth, le jeu (ô combien attendu des fans) Tears of the Kingdom, dernier volet en date de la saga La Légende de Zelda, est sorti, difficile pour la grande fan qu'est Jasmin White de résister.

Jasmin White nous a même confié qu'elle devait mettre un chronomètre pour ne jouer qu'une seule heure par jour et consacrer le reste de son temps à la préparation du Concours.

Courage Jasmin, plus que deux petits jours de patience avant de pouvoir retomber dans l'univers de Zelda.

Retrouvez les prestations de Jasmin White lors de la première épreuve et de la demi-finale.