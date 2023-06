Jasmin White, 2e Prix du Concours Reine Elisabeth : "J’ai un petit côté polémique que j’assume"

En demi-finale, le programme de Jasmin White était musicalement magnifique mais aussi un peu politique. En effet, Jasmin White y a abordé des questions de genre, d’esclavagisme et de sorcellerie, en évoquant ce féminicide institutionnalisé.

"C’était surtout un essai d’unification de ce qui me traverse l’esprit en ce moment", explique Jasmin White : "Et terminer par l’air de la sorcière Ulrica [sorcière noire dans Un ballo in maschera de Verdi ndlr.], ce n’était pas seulement radical conceptuellement mais aussi vocalement. […] Et commencer par cette berceuse de Margaret Bonds, c’était aussi une manière de convoquer le sujet de l’esclavage."

Dans cette berceuse de la compositrice afro-américaine Margaret Bonds, on raconte l’histoire d’un petit garçon qui fait partie de la première génération des esclaves émancipés et dont la mère le rassure, avant d’aller dormir, en lui disant qu’il peut dormir tranquille, sans crainte d’être emmené au milieu de la nuit pour aller travailler dans des champs de coton.

Par ailleurs, les deux premières œuvres du programme de demi-finale de Jasmin White contenaient le triste "N-word", le mot en "N" que l’on ne veut pas prononcer, un geste également politique.