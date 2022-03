Jarry sur scène dans un spectacle intime et sensible

Dans son nouveau spectacle “Titre”, qu’il jouera à Forest National ce 27 mars, Jarry nous invite directement chez lui, dans son quotidien.

Jarry a décidé de ne rien nous cacher et va nous parler de lui, sans tabou et à bâtons rompus. Une vraie soirée entre potes qui ressemble à un vrai moment de partage.

Impossible de rester insensible à son univers à la fois personnel et fédérateur. On découvre un personnage médiatique qui est aussi un homme engagé, en pointe sur les luttes qui lui tiennent à cœur. Un humoriste authentique et c’est sûrement ce qui fait son succès.