Jarry dans Drag Race Belgique : "Je m’en suis pris plein la tronche parce que j’étais un homosexuel qui s’assumait"

"J’attends qu’elles me surprennent, qu’elles me touchent ! À chaque fois que j’en découvre une, je veux être fier de défendre ce programme. Quand moi, j’ai commencé il y a dix ans, j’étais un peu hystérique à la télévision. J’avais un personnage haut en couleur et je m’en suis pris plein la tronche parce que j’étais un homosexuel qui assumait son homosexualité. Je ne dis pas que j’ai ouvert la voie parce qu’il y en a d’autres qui l’ont fait avant moi. Mais j’étais peut-être le premier avec autant d’exubérance. Mais pour moi, c’était du spectacle. Pour moi, faire de la télévision, monter sur scène, c’est du spectacle. Donc, je suis très fier aujourd’hui de savoir qu’il y a une émission comme Drag Race qui met à l’honneur les différences, les gens qui osent et puis il y a une dimension humaine dans ce programme qui est extraordinaire.

On entend les parcours et on entend les souffrances, les gens qui ont tendu la main, les gens qui ont fait résistance. Et tu vois comment ces gens ont fait le choix de dire à un moment donné " Je vais être ce que je suis profondément, l’aimer et l’assumer."