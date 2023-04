Jarne Van de Paar remporte la 2e étape du Tour du Loir et Cher

Jarne Van de Paar (Lotto-Dstny) a remporté la 2e étape du Tour du Loir et Cher, une course UCI 2.2 qui fait la part belle aux équipes de développement.



Sixième le premier jour, le coureur de 22 ans s’est montré le plus rapide au sprint à Selommes. Il a devancé le Danois Nicklas Amdi Pedersen (Team ColoQuick) et son équipier Gust Lootens.



Le Néerlandais Tim Marsman (Metec – SOLARWATT p/b Mantel), vainqueur de la première étape, conserve le maillot de leader. Warre Vangheluwe (Soudal-Quick Step Devo Team) est quatrième et premier Belge. Van de Paar est sixième.



Le solide coureur de Lotto-Dstny (1m87, 79 kg) s'est illustré en début de saison avec une troisième place au Trofeo Palma. Il s’est aussi classé 33e du GP Samyn.