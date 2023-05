Jari Vandeputte, ce Belge qui a mis la Serie C à ses pieds : "On me compare à Kevin De Bruyne"

Après avoir connu Vicenza et Viterbese pour ses premières expériences transalpines, il s’installe à Catanzaro la saison dernière. Le club est particulièrement ambitieux et cherche à remonter en Serie B dans les plus brefs délais. Un an plus tard, voilà ce club calabrais autoritaire champion du Girone 3 de la Serie C avec seize points d’avance sur son plus proche concurrent. "A Catanzaro, on a une équipe super offensive, je me retrouve très souvent en position de but ou de passe. C’est la raison pour laquelle j’ai 11 buts et 20 assists cette saison." Gantois, droitier aux pieds soyeux et altruistes, les similitudes sont trop grandes pour pas être soumise au principal intéressé. "C’est vrai qu’on me compare souvent à Kevin De Bruyne parce que je donne autant d’assists que lui. C’est toujours gai à entendre mais Kevin joue à un autre niveau, soyons honnêtes. A vrai dire, si je devais me comparer un joueur, j’ai plutôt un style à la Ivan Perisic. J’évolue aussi à gauche du 3-5-2 et j’ai des qualités défensives comme offensives." Ses statistiques donnent le sentiment que Vandeputte se balade au troisième échelon italien. Alors que vaut-il, ce championnat ?