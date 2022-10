Jared Leto lance une gamme non-genrée de produits naturels

Une nouvelle célébrité fait son arrivée dans le rayon "Produits de beauté" ! Jared Leto lance sa marque non-genrée de produits pour la peau et pour les cheveux à base de plantes du désert.

Les produits de beauté sont décidément LE business préféré des célébrités. Après Rihanna, Kylie Jenner, Hailey Bieber, Ariana Grande ou encore Jennifer Aniston, c’est au tour de Jared Leto de lancer sa propre marque qui sera disponible le 25 octobre ; Twentynine Palms.

Pourtant Jared Leto et les produits de beauté, ça fait deux. Mais voilà, en voyant les femmes citées ci-dessus se remplir les poches, il a certainement vu une opportunité de se faire de l’argent. Lors d’une interview accordée à Vogue, l’acteur qui interprétera Karl Lagerfeld dans un biopic a confié ceci : "[…] Je n’ai jamais été intéressé par les produits de beauté. Mais je m’intéresse à l’idée de prendre soin de la manière la plus naturelle possible". Car oui, les produits de Jared sont à base de plantes du désert.

Toutefois, en proposant une gamme non-genrée, Jared Leto se démarque de Riri, Kylie et consorts. Reste à savoir si ça au moins, il le fait pour la bonne cause…