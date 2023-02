Jardins sans pesticides à Bruxelles : Comment font les jardiniers du domaine royal de Laeken ?

Les serres de Laeken ! On les visite au printemps lorsque les fuchsias et les azalées sont en fleur. Mais leur entretien se poursuit évidemment toute l’année. Dans la grande galerie de 200 mètres de long, nous croisons Johan Lauwers, 35 ans de service au compteur. Ici, il est un peu le chef, le sage, et ce qui le préoccupe pour le moment, c’est éviter que ses "abutilons" (arbustes à fleurs) ne soient ravagés par les mouches blanches. Pour éviter les pesticides, il a donc choisi "de tailler au maximum les plantes, pour ne pas laisser aux larves, l’occasion de se cacher dans les feuilles." Un travail très manuel, qui selon Jean-Yves André, ne coûterait toutefois pas forcément plus cher, même s’il le reconnaît aussi, on ne peut pas encore se passer entièrement de pesticides dans les serres. Tout au plus a-t-on choisi, ici, des produits phytosanitaires "bio", plus compatibles avec la protection de l’environnement.