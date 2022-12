"Jardins & Loisirs" quitte La Une et vous donne rendez-vous en ligne

Et pour (se) cultiver, des bons tips et des tutos à voir n’importe où et n’importe quand sont bien utiles. C’est en se basant sur ce constat et sur les besoins des téléspectateurs au quotidien, que l’équipe de "Jardins & Loisirs" a repensé le concept de l’émission en l’ancrant dans le digital.

Accessible sur toutes les plateformes de la RTBF, la nouvelle formule favorisera les échanges entre passionnés de jardinage et permettra d’aborder plus longuement certaines préoccupations actuelles, bien réelles dans le monde du jardinage, qu’elles soient environnementales ou économiques.

La belle équipe rempile donc en intégrant cette offre digitale : Luc Noël sera accompagné de Francis Peeters, spécialiste de la diversité des plantes ornementales, qui partagera son travail dans son propre jardin avec toutes les informations pour poser les bons gestes, et Bérengère Somers qui proposera ses réalisations pour la maison et le jardin, en privilégiant les matériaux de récupération et la mise en valeur de plantes pour faire du jardin un lieu conviviale et festif.

En attendant ces nouveautés, certaines émissions de "Jardins & Loisirs ", triées sur le volet et remises en contexte par Luc Noël seront à revoir sur La Une.