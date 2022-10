Jardins & Loisirs : le Jardin des Possibles de l’école Wal-Active à Rebecq

On mesure, on dessine, on construit, on plante, on observe, on se renseigne, on déduit, on rêve, on conscientise, on sème, on invite, on fabrique des maquettes, on apprend, on arrose, on cloue, on joue, on travaille, on creuse, on s’éveille et on s’émerveille… L’enseignement en pleine nature est un élément fondamental de la pédagogie decrolyenne. C’est, en effet, à la campagne que l’on trouve le matériel capable d’éveiller et de stimuler les potentialités de l’enfant. Il y découvre une mine inépuisable de sujets susceptibles de le faire réfléchir, parler ou écrire. La nature met l’enfant en situation de découverte et lui permet de prendre conscience de son identité… Une école pour la vie, par la vie.