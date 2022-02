Jardins & Loisirs fête ses 25 ans, retrouvez la première émission

Dimanche 2 février 1997, Luc Noël débarquait sur nos antennes et présentait la première émission de Jardins et Loisirs des jardins de Franc-Waret dans la région namuroise. 25 ans plus tard le succès est toujours au rendez-vous grâce à votre fidélité. Merci.

Le temps passe et votre émission dominicale n'a pas pris une ride. En 25 ans, Luc et son équipe, vous ont proposé de nombreux reportages, conseils, rubriques. On se replonge avec délectation dans les archives de l'émission en vous proposant de (re)visionner la première émission. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur notre page facebook.