Jardins et Parcs historiques : le projet de recherche BIO/PAT

En 2021, Nathalie de Harlez de Deulin a initié avec Alexis Billon et Driss Chiab (architectes paysagistes) une étude sur la biodiversité dans les parcs et jardins historiques.

Ces jardins alliant patrimoine culturel et naturel abritent une diversité de milieux propices à certaines espèces de faune et de flore constituant une biodiversité originale. En réponse aux effets déjà perceptibles du dérèglement climatique, l’approche de cette étude est de sensibiliser les acteurs de terrain (propriétaires et gestionnaires) à la présence de cette biodiversité, les encourager à mettre en place des actions et/ou mesures de gestion favorables, à la fois durables et soutenables, dans le respect de la préservation des éléments patrimoniaux spécifiques.

Ce projet de recherche de la Haute école Charlemagne (Isia Gembloux) en collaboration avec Grégory Mahy et Anne Marchand (Hortis), inclut des axes pédagogiques. Un appel à participation a été lancé durant l’été 2021 aux propriétaires et gestionnaires de parcs et jardins historiques afin de permettre la réalisation d’études exploratoires de terrain encadrées par des enseignants des deux institutions pendant l’année académique 2021-2022.

Les objectifs de ce projet visent l’étude de la biodiversité présente dans ces jardins, la sensibilisation de l’ensemble des acteurs de terrain à la nécessité d’une gestion durable et la formation des étudiants aux effets déjà perceptibles de l’érosion de la biodiversité et du dérèglement climatique sur les parcs et jardins historiques.