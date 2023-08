Jardicycle, c’est le nom de la dernière initiative lancée par l’équipe de Jardinelle. " Et si on récoltait les déchets alimentaires du voisinage pour alimenter notre compost ? " L’idée est lancée et aussitôt réfléchie : la solution, ce sera un vélo électrique et une remorque, des seaux distribués aux participants et repris chaque semaine. Il fallait y penser…et le réaliser. Et bien c’est chose faite, grâce à un subside de la Ville de Charleroi, enfin débloqué ! Une voisine a gentiment prêté son garage pour le mettre à l’abri et des bénévoles se relaient chaque samedi pour récolter les déchets soigneusement triés par les participants. Récolter les déchets compostables, c’est alléger la poubelle des ménages : 17 ,400KG de déchets alimentaires par personne et par an, en Wallonie. Mais attention, tous les déchets alimentaires ne sont pas compostables : oubliez les plats préparés périmés, les restes de pâtes ou de riz pour les plus évidents. Et si vous vous lancez dans le compost à la maison, n'oubliez pas de l’équilibrer avec des matières sèches carbonées (comme le broyat) indispensables pour éviter les mauvaise odeurs mais surtout pour créer avec vos déchets humides azotés, le processus de transformation en humus.