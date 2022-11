Jardinage : présentation du livre "Produire des légumes en hiver même sans abri"

Xavier Mathias est maraîcher bio, producteur de plants et de légumes à Chedigny (Indre et Loire). En plus de son activité de maraîchage, il assure la formation continue au Potager du Roi à Versailles. Il est également rédacteur pour la revue Rustica Hebdo et consultant pour la gestion des potagers du domaine de Chaumont-sur-Loire et du château de Valmer.