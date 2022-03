À cette époque de l’année, on peut déjà semer. En fait, on peut déjà commencer à semer à partir du mois de février mais… à l’abri.

Certaines graines mettent plus de temps à germer, c’est cas des aubergines ou des poivrons par exemple dont la culture peut débuter dès le mois de février à l’intérieur ou sous serre chauffée.

Pour les laitues, les radis, les poireaux, les artichauts peuvent également peuvent également prendre place dans vos pots de culture, mais toujours à l’abri du gel.