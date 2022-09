Jardinage : Francis Peeters répond aux questions des internautes en distillant ses conseils

Vivez ou revivez le Facebook LIVE (événement trimestriel et annoncé sur la page Facebook) de Francis Peeters, chroniqueur Jardins & Loisirs et conférencier, d’octobre dernier. Pendant près d’une heure, il a répondu aux questions nombreuses et variées posées par les internautes allant de la plantation des bulbes de tulipes à l’entretien des hydrangeas.