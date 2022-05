Jardin VS chien ou chat : quel est le compromis pour préserver les deux ?

Il ne faut pas tomber dans de la paranoïa mais la vigilance doit rester de mise car certaines plantes peuvent être toxiques pour l’animal. En effet, le premier risque est l’ingestion de bulbes ayant des substances relativement toxiques comme le narcisse, la tulipe par votre animal. S’il se met soudainement à vomir, à trop saliver en revenant du jardin, il est probable que votre compagnon en ait ingéré un. Dans ce cas amenez-le directement chez un vétérinaire et si vous prévoyez d’en planter, mettez-les à l’abri.

Les points d’eau doivent également être l’objet de votre attention : les piscines mais pas seulement, les mares, les étangs, les containers dans lequel on stocke l’eau de pluie ou les réservoirs sont des sources de danger potentiel. L’eau en soi n’est pas le problème car un chien trouvera toujours le moyen de nager même si on ne lui a pas appris et un chat ne s’en approchera pas forcément. Par contre, ils peuvent tomber dans un point d’eau par inadvertance et les bords ne sont pas faits pour qu’ils puissent en sortir. Pensez donc à mettre sur vos réservoirs un couvercle et un plan incliné avec des bandes antidérapantes à votre piscine pour qu’ils puissent s’y agripper et ressortir en cas de chute.

Les derniers éléments dangereux sont les outils ou produits pour le jardin. Les ustensiles de barbecue, les tondeuses automatiques, produits d’entretien sont à ranger de préférence dans des armoires fermées.