Jardin public à Namur : le site du fort Saint-Antoine revit

Un nouveau jardin public a été aménagé à Bomel, sur le site de l’ancien fort Saint-Antoine, construit par Vauban au 17e siècle. L’espace vert existait déjà, mais il était plus ou moins à l’abandon, et faisait l’objet de dépôts sauvages.

Dans le cadre du budget participatif de la Ville de Namur (qui soutient depuis 2021 des projets portés par les citoyens) , l’asbl Empreintes, active dans l’éducation à l’environnement, a donc reçu un subside de 8000€ pour restaurer ce petit bout de verdure au cœur du quartier de Bomel. Résultat : un grand nettoyage, et la création de zones thématiques. "C’est un jardin qui se déploie sur deux plateaux enherbés ", explique Samuel Demont, chargé de projet. "Sur le plateau supérieur, il y a une zone de potager en permaculture, une zone biodiversité avec une mare, et un abri." A cela, il faut ajouter un espace central avec des bancs et, surtout, un promontoire qui permet une vue intéressante sur Namur et la Citadelle. "Pour déterminer les espaces, nous avons interrogé les riverains et les associations du quartier pour comprendre qu’elles étaient leurs attentes et leurs besoins par rapport à cet espace." En contrebas, un second plateau offre une zone plus sauvage, avec une fresque.

Le lieu est ouvert aux écoles, aux associations, mais aussi aux riverains. Il faut toutefois introduire une demande auprès de l’asbl Empreintes, qui en détient les clés. L’asbl et la Ville espèrent ainsi éviter que le site soit à nouveau victime de dégradations ou de dépôts sauvages.