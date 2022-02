Jardin géant à Ciney Expo ces deux prochains week-ends avec le salon "Deco Jardin"

Premier salon de l’année consacré exclusivement aux aménagements extérieurs et au jardinage, le salon " Décojardin " transforme le hall de Ciney Expo en un jardin géant le temps de 2 week-ends. Vous y découvrirez un concentré de plus de 80 exposants présentant les nouvelles tendances, tout en en rivalisant de savoir-faire, d’originalité et de créativité dans la mise en situation de leur savoir-faire.