Jardin féérique à l'OPRL, gagnez deux places

"C’est grâce à l’OPRL que j’ai découvert la musique de Joseph Jongen. Né la même année que Rachmaninov (1873) et mort la même année que Prokofiev (1953), il est stylistiquement plus proche de Ravel" explique le chef d'orchestre Gergely Madaras.

Au départ de cinq pièces pour piano écrites pour les enfants d’un ami sculpteur, Ravel compose le ballet pour orchestre Ma Mère l’Oye (1912), une des plus belles pages de la musique française où il associe ses thèmes de prédilection : le monde de l’enfance, de l’exotisme et des jardins féeriques. Pièce maîtresse du compositeur liégeois, la Symphonie concertante de Jongen (dont on fête les 150 ans en 2023) a été qualifiée par Eugène Ysaÿe d’œuvre pour deux orchestres, tant la partie d’orgue y est spectaculaire et étoffée.

Programme

JONGEN, Symphonie concertante pour orgue et orchestre

RAVEL, Ma Mère l’Oye, ballet intégral

Le 17 février à 20h à l'Opéra de Liège. Gagnez deux places

Infos: Jardin féerique | OPRL