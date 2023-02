Japon : un scandale de corruption lié aux JO 2020 de Tokyo ne cesse de prendre de l’ampleur

Ce nouveau développement fait suite à l’arrestation au début du mois d’un haut responsable du comité d’organisation des JO et de trois autres personnes, accusés d’avoir truqué des appels d’offres liés à l’événement. Le président de Dentsu, Hiroshi Igarashi, aurait déjà admis les faits devant les procureurs, selon les médias locaux. Les agences publicitaires Hakuhodo et Tokyu Agency sont également poursuivies, ainsi que les entreprises Same Two, Cerespo et Fuji Creative Corp., actives dans le secteur de l’événementiel, et sept personnes dont les affiliations n’ont pas été précisées. Les procureurs ont également arrêté ce mois-ci un autre responsable de l’organisation des Jeux de Tokyo, Yasuo Mori, ainsi que trois hommes d’affaires soupçonnés ensemble d’avoir truqué des appels d’offres liés aux JO pour un montant total de 40 milliards de yens (277 millions d’euros) pour l’organisation d’événements des Jeux Olympiques, ont rapporté des médias locaux.