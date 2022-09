Japon : un conducteur de train éteint les lumières pour offrir un spectacle magnifique dans le tunnel de l’érable

Une vidéo virale montre le conducteur d’un train prenant soin de mettre ses passagers dans les meilleures conditions pour apprécier la vue sur la ligne Kurama, connue sous le nom du "tunnel de l’érable".

Le conducteur de la Eizan Electric Railway pourrait être blasé après des années à voir ce spectacle automnal mais il n’en est rien.

Après un trajet de 20 minutes depuis la gare de Demachiyangi, près de Kyoto, le train atteint une zone située entre la gare d’Ichihara et la gare de Ninose. Sur 250 mètres on compte 280 érables bordant de part et d’autre les voies du train. Cette forêt d’érable japonais se transforme en automne en forêt ardente pleine de couleurs rouges, oranges, jaunes.

Pour offrir une meilleure vue sur ce spectacle, le conducteur du train éteint les lumières ce qui permet au paysage de ressortir davantage.

Minato Fumituki avait publié cette vidéo sur Twitter en novembre 2021 mais elle refait surface aujourd’hui et est vite devenue virale, atteignant 1,1 million de vues et 41.000 likes.