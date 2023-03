Japon : quand géothermie rime avec gastronomie.

Si la géothermie pour produire de l’électricité divise énormément au Japon, il existe un autre usage bien plus populaire et consensuel des sources d’eau chaude (onsen) en plus des bains traditionnels : s’en servir pour cuisiner naturellement à la vapeur.

Les Japonais raffolent des "onsen tamago" proposés dans de nombreuses stations thermales de l’archipel : des œufs cuits longtemps à basse température (autour de 65 degrés) pour obtenir un jaune relativement ferme dans un blanc encore crémeux. Et les "onsen manju", petits gâteaux ronds cuits à la vapeur et souvent fourrés à la pâte de haricots rouges, font partie des indispensables souvenirs que les visiteurs des quelque 2900 établissements thermaux du pays achètent pour leurs proches.