Japon : le plus ancien condamné à mort au monde aura droit à un nouveau procès

Le dossier de l’accusation s’appuyait en grande partie sur des vêtements ensanglantés, apparus plus d’un an après le crime. Mais selon les soutiens de Hakamada, ceux-ci n’étaient pas à sa taille, et les taches de sang étaient trop récentes pour être liées aux meurtres.

"Il n’y a pas d’autre preuve que les vêtements permettant d’identifier M. Hakamada comme l’auteur du crime, et il est clair qu’il existe un doute raisonnable" de sa culpabilité, a déclaré le président de la Haute cour de Tokyo, Fumio Daizen, cité par la chaîne de télévision publique NHK.

Amnesty International a salué la décision de lundi comme une "occasion attendue trop longtemps de rendre la justice". "La condamnation de M. Hakamada était basée sur des 'aveux' obtenus de force et les autres éléments de preuves retenus contre lui suscitent de sérieux doutes", a déclaré Hideaki Nakagawa, directeur de l’antenne japonaise de cette ONG.