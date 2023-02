Hasard du calendrier, deux expositions sont consacrées à l’identité en Asie du Sud-Est. D’une part, l’expo Who Am I traite de l’autoportrait à travers les images de cinq photographes sud-coréen.ne.s, d’autre part l’expo "Pour dire mes vraies intentions, je veux manger seulement de la brume comme un ermite"(ce titre !) dans la Galerie du Botanique qui traite du rapport à la nourriture dans la société japonaise et singulièrement du corps maltraité des jeunes filles soumises au diktat de la minceur. Un travail photographique collaboratif réalisé par Katherine Longly. Un projet de livre développé en photos, témoignages, objets, collages.