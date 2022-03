C’est l’évènement du printemps le plus attendu au Japon : la floraison des cerisiers. Un spectacle majestueux auquel les Japonais peuvent assister chaque année entre la fin du mois de mars et le début du mois d’avril. Les fleurs blanches et roses ne restent que quelques jours sur les arbres, mais c’est un symbole culturel fort de l’archipel.