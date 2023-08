Japon : l’appétit des touristes étrangers pour le sumo aiguisé par la pandémie

"Quand on est professionnel, notre vie dépend du sumo" et on ne peut "pas prendre ça à la légère", raconte la star du show, Takayuki Sakuma, 35 ans, qui combattait jusqu’à sa retraite sportive fin 2022 sous le nom de Jokoryu. "Mais pour animer la salle, on ajoute de l’humour. Le plus important est de faire apprécier le sumo en tant que culture", explique-t-il.

"C’était très fun, l’un des points forts de notre séjour" au Japon, sourit Kiernan Riley, un touriste américain de 42 ans venu avec sa famille. "Quand les gens viennent au Japon, ils veulent voir le mont Fuji, ils veulent voir Kyoto, ils veulent voir du sumo", résume Jeff, qui n’a souhaité donner que son prénom, fondateur de BuySumoTickets, un site en anglais facilitant l’acquisition de billets pour les tournois et événements concernant ce sport.

Il dit avoir vu ses ventes exploser en 2019, année record pour le tourisme dans le pays, avant de s’effondrer pendant la pandémie. Mais "cela n’a pas pris longtemps pour que les gens reviennent. Au tournoi de janvier, nous étions à 90% de notre niveau d’avant-Covid et en mars à 100%", affirme-t-il.