Japon : huit morts dans de fortes chutes de neige

Huit personnes sont décédées et 45 ont été blessées dans de fortes chutes de neige tombées ces derniers jours au Japon, a indiqué vendredi la chaîne de télévision NHK.

Les régions les plus touchées sont celles proches de la mer du Japon et d'Hokkaido. Mais même les zones habituellement peu concernées par la neige ont eu une couche de manteau blanc, comme Shikoku. Le trafic a été fortement perturbé dans les préfectures de Kagoshima et Kumamoto en raison des intempéries.

Des dizaines de camions et de voitures sont tombés en panne, selon NHK. En d'autres endroits, la neige sur les routes a provoqué des kilomètres de files. Le trafic aérien a aussi été chahuté avec une centaine de vols annulés vendredi. Les autorités locales ont averti de nouvelles chutes de neige ces prochains jours.