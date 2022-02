Japon : des restaurants-igloos pour respecter les gestes barrières

Dans la préfecture de Nagano, qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1998 (la destination est mondialement connue des adeptes de sports d'hiver), la saison hivernale fait éclore chaque année un village constitué d'une vingtaine d'igloos typiques qui trouvent leur utilité à l'heure du repas.

Les abris accueillent les convives dans un espace étroit où l'on sert une recette locale plusieurs fois centenaire : le noroshi nabe.

Il s'agit d'une fondue à base de miso et de légumes produits dans le coin et dans laquelle on trempe des champignons et de la viande de porc. Compter 3.700 yens (environ 28 euros) le déjeuner et 4.200 yens (environ 32 euros) le dîner pour un adulte.