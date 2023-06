Japon : des pluies torrentielles causent un mort, des milliers d’habitants évacués

Des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Japon ont fait un mort, deux disparus et une trentaine de blessés, ont annoncé samedi des responsables de l’archipel où des milliers d’habitants avaient été appelés à évacuer vendredi.

Les autorités japonaises ont appelé à l’extrême vigilance "face aux risques de glissements de terrain, d’inondations et de rivières en crue" provoqués par la tempête tropicale Mawar, auparavant classée comme typhon.

Dans le centre du pays où le niveau d’alerte maximal a été levé, une équipe de sauveteurs "a trouvé un homme d’une soixantaine d’années dans une voiture submergée" et sa mort a été ensuite confirmée, a déclaré à l’AFP un responsable municipal de Toyohashi dans le département d’Aichi.

A l’ouest, dans le département de Wakayama où plusieurs cours d’eau sont sortis de leurs lits, des recherches sont en cours pour retrouver un homme et une femme portés disparus, ont indiqué des responsables à l’AFP.

Des dizaines de secouristes recherchent également un habitant n’ayant pas pu être joint après que sa maison a été engloutie par un glissement de terrain dans le centre de la ville de Hamamatsu (ouest).

Au total, six personnes ont été grièvement blessées et 29 autres présentaient samedi après-midi des blessures légères, a indiqué l’Agence nationale de gestion des incendies et des catastrophes naturelles.