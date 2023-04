Japon : de la "poudre à canon" retrouvée chez le suspect de l’attaque contre le Premier ministre

Ce qui semble être de la poudre à canon a été découvert chez l’homme suspecté d’avoir lancé un engin explosif vers le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, lors d’un événement électoral, ont annoncé les médias locaux.

La police de Wakayama a passé plus de huit heures dimanche à fouiller le domicile du suspect de 24 ans, nommé Ryuji Kimura selon les médias, et les habitants du quartier ont été temporairement évacués en raison du risque lié à la présence d’autres explosifs. Elle n’a pas souhaité commenter ces informations. Selon la chaîne de télévision nationale NHK, ce qui semble être de la poudre à canon, ainsi que des objets et des outils en forme de tuyaux, ont été trouvés chez l’homme, et les enquêteurs estiment que l’engin explosif était artisanal.

Ils analysent le téléphone et l’ordinateur de Ryuji Kimura à la recherche d’indices, mais ce dernier a jusqu’à présent refusé de donner des détails sur le mobile de l’attaque. Le suspect a été transféré lundi au bureau des procureurs de Wakayama depuis un poste de police local, ont fait savoir les médias nippons.

Il est actuellement en état d’arrestation pour violences volontaires Fumio Kishida n’a pas été blessé lors de l’incident samedi, au cours duquel il a été visé par une bombe artisanale dans un port de pêche de Wakayama (ouest), où il devait prononcer un discours pour soutenir un candidat de son parti.