Japon : après une explosion, le Premier ministre reprend sa campagne

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a repris ses activités électorales samedi, interrompues plus tôt à la suite d’une explosion alors qu’il s’apprêtait à prononcer un discours dans l’ouest du pays, ont relaté des médias japonais.

"Il y a eu une forte explosion […] La police enquête pour connaître les détails, mais je voudrais m’excuser d’avoir inquiété et incommodé de nombreuses personnes", a déclaré M. Kishida samedi en début d’après-midi (heure japonaise) devant la gare de Wakayama, à quelques kilomètres du lieu de l’incident. "Une campagne importante pour notre pays est en train de se dérouler, et nous devons travailler ensemble et aller jusqu’au bout", a-t-il ajouté.