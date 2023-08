Japon : à Fukushima, le déversement des eaux contaminées au tritium a commencé

Ça tombe bien justement, puisque ça fait précisément 12 ans que la catastrophe a eu lieu et donc les eaux tritiées accumulées à cette époque ont perdu, entretemps, la moitié de leur radioactivité.

L’effet sanitaire est quasi nul (...) C’est une goutte d’encre qui est diluée dans une piscine olympique.

Aujourd’hui, la société Tepco s’apprête à rejeter cette eau tritiée dans l’eau du Pacifique car, selon plusieurs études internationales, cette eau diluée dans l’eau de mer à très faibles doses, ne présenterait plus un danger sanitaire. nous explique : "l’effet sanitaire est quasi nul, explique Vincent Massaut. Si vous prenez une goutte d’encre et que vous voulez la jeter dans une baignoire pleine, je vous défie d’aller la retrouver. Or, ici, on est sur une échelle bien plus grande. C’est une goutte d’encre qui est diluée dans une piscine olympique."

Le rejet de ces eaux doit s’étaler sur près de trois décennies et la teneur d’eau tritiée dans les rejets en mer quotidiens n’excédera pas 500 m3. Quant à la concentration de tritium, elle sera 40 fois inférieure à la norme nationale japonaise alignée sur la norme internationale (60.000 Bq/litre); et elle est aussi environ sept fois inférieure au plafond établi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’eau potable (10.000 Bq/litre). Tepco prévoit de déverser de très petites quantités d’eau tritiée tout au long des prochaines années. Vincent Massaut nous détaille sa méthode : "Ils ont un long tuyau de plusieurs kilomètres qui s’enfonce dans la mer jusqu’à un endroit où il y a un grand brassage de l’eau, c’est-à-dire où les courants permettent de s’assurer que cette eau est fortement diluée et ne se concentre pas sur un point particulier."