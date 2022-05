Japon 1945 : l’année qui a changé l’image de son Empereur.

Hirohito est l’empereur qui a eu le plus long règne de l’histoire du Japon, ce fut aussi le règne le plus difficile et probablement le plus tourmenté. Michinomiya Hirohito est né avec le XXe siècle, le 29 avril 1901. Malgré la défaite de son pays en 1945, il mourra souverain, le 7 janvier 1989.

Petit-fils de l’empereur Meiji (1852-1912) qui a ouvert le Japon au monde, fils de l’empereur Taishō (1879-1926), le jeune homme partira découvrir l’Occident, une première ! Un voyage qui le mènera à Paris, Londres et Rome. Une véritable révélation pour ce prince héritier.