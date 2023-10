Japan Cup : Maxim Van Gils perd son sang froid et donne une claque à l’arrière de la tête d’un coureur grec

Le jeune et talentueux Maxim Van Gils a perdu son sang froid. En déplacement au Japon avec la Lotto Dstny pour disputer la Japan Cup, le coureur belge s’est fait remarquer d’une bien mauvaise manière lors du critérium, à la veille de la course principale.

Sur la vidéo, on peut apercevoir Van Gils donnant une claque à l’arrière de la tête d’un autre coureur, le Grec Georgios Boulas de l’équipe Matrix Powertag. Selon Benji Naesen, Boulas aurait failli faire chuter le Belge en poussant un coureur de la Jayco-AlUla quelques instants plus tôt, ce qui a visiblement énervé Maxim Van Gils…

Le Belge, sanctionné par l’UCI, a par la suite présenté ses excuses dans un communiqué.

"Je regrette profondément ce que j’ai fait et j’ai déjà présenté mes excuses aux commissaires. Ils m’ont donné une amende (un peu plus de 50 euros…) et je vais perdre quelques points UCI. Ce geste était une réaction au comportement dangereux d’un autre coureur, mais je sais que ce que j’ai fait était mal. J’accepte la sanction de l’UCI et je m’excuse pour ce que j’ai fait. C’est une leçon importante pour l’avenir. Il faut rester calme dans ce genre de situation et réagir de la bonne manière après la course".

Sur le plan sportif, c’est le Belge Edward Theuns (Lidl-Trek), comme en 2019 et 2022, qui a remporté le critérium long de 33 kilomètres. Il s’est imposé au sprint devant l’Américain Riley Sheehan, surprenant vainqueur de Paris-Tours, et le Français Axel Zingle.