Janvier : manque de luminosité manifeste, quelles solutions?

Vous l'avez certainement remarqué, le mois de janvier qui se termine aujourd'hui a été fort sombre. Il y a eu deux fois moins d'heures de soleil qu'un mois de janvier normal. Avec des conséquences sur notre santé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions.

Des nuages, de la grisaille, ce mois de janvier a été très peu lumineux. Les solutions au déficit de vitamines D ? Prendre un complément de vitamine D. 9 Belges sur 10 en manqueraient en hiver. A défaut de lumière naturelle, il y a aussi divers appareils de luminothérapie. Mais le plus simple et le plus économique, c'est encore de sortir, de prendre l'air et la lumière à la moindre occasion. Même si le temps est gris. Ceux qui le font, s'en félicitent.