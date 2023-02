Janvier 2023 : un mois sombre et humide

On ne vous apprend rien en écrivant que ce premier mois de l’année n’a pas été très lumineux. Et le bilan climatologique mensuel de l’IRM met l’accent sur ce manque de lumière. Durant les 31 jours du mois, le soleil n’a pas brillé beaucoup. On totalise seulement 32 heures et 34 minutes d’insolation à Uccle alors que la normale climatique est de 59h03. Durant la dernière décade, entre le 21 et le 31 janvier, on a relevé à peine 7h41 d’ensoleillement dans la station d’Uccle, pas loin du record de 2015 avec 06h26.