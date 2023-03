January Jones (Mad Men) dénonce les auditions virtuelles dans le cinéma

" Note à Hollywood : il est temps que les directeurs de casting reviennent au bureau comme tout le monde." Voilà le message qu’a passé sur Instagram l’actrice américaine January Jones, connue pour son rôle de Betty Draper dans la série Mad Men aux côtés de Jon Hamm.

Lassée de certaines pratiques mises en place à Hollywood depuis la pandémie, January Jones dénonce les auditions virtuelles, consistant à se filmer à domicile et envoyer le résultat aux directeurs de casting. Elle enjoint ces derniers à "auditionner les acteurs en personne" et condamne avec virulence ceux qui profitent de la situation pour se faire de l’argent sur le dos des comédiens : "Et si quelqu’un demande des frais pour auditionner, sachez que c’est criminel et PATHÉTIQUE !" Certains bureaux de casting facturent en effet la révision des enregistrements faits maison.

L’Américaine partage sa propre expérience : "J’ai personnellement dû m’enregistrer moi-même plusieurs fois depuis le début de la pandémie et il n’y a aucun avantage à cela pour quiconque. C’est long, coûteux et pénible pour ceux que vous devez enrôler afin de vous donner la réplique (désolée maman), et cela se fait souvent sans aucune direction d’acteur ou notes." L’actrice de 45 ans pense également aux jeunes talents qui démarrent leur carrière : "Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile pour un acteur qui débute si même un acteur établi doit mendier un [rendez-vous sur] Zoom lorsqu’une audition en personne n’est "pas possible". Faites mieux, s’il vous plaît."

Ces nouvelles procédures sont bien loin de l’audition record de 12 heures d’Austin Butler face à Quentin Tarantino !