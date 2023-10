Janne Andersson et la Suède "optimistes" avant d'affronter la Belgique

La Suède aborde avec un état d'esprit "optimiste" son match face aux Diables Rouges lundi au stade Roi Baudouin (20h45) dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.

Troisième du groupe F avec 6 points en 5 matches, la Suède se déplace en Belgique avec un dernier espoir d'une qualification directe pour l'Euro. "Nous sommes optimistes. Nous pensons pouvoir faire un bon match. Nous sommes aussi conscients que ce ne sera pas simple face à une très bonne équipe belge", a assuré le sélectionneur Janne Andersson dimanche en conférence de presse dans les travées du stade Roi Baudouin.

Les Scandinaves pourraient cependant être mathématiquement hors course pour la 2e place avant de monter sur la pelouse si l'Autriche s'impose en Azerbaïdjan dans un match dont le coup d'envoi sera donné à 18h00. "Il est clair que cela pourrait avoir un impact sur notre prestation. J'espère cependant que les joueurs seront fiers de porter le maillot suédois et de représenter leur pays. Si le résultat est positif en Azerbaïdjan, tant mieux pour nous. Dans le cas contraire, nous pourrons dire que nous avons tout donné contre deux bonnes équipes que sont la Belgique et l'Autriche." À la tête de la sélection depuis 2016, Andersson ne compte cependant pas sur un relâchement de la Belgique, déjà qualifiée. "Je ne m'attends pas du tout à ce scénario. La Belgique possède une équipe composée de très bons joueurs et il faudra tout donner sur le terrain", a conclu le sélectionneur.